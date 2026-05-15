Супруга Юры Борисова опровергла сообщения о ДТП с его участием

- Супруга актера Юры Борисова Анна Шевчук опровергла сообщения о его участии в ДТП на улице Большая Никитская в Москве.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Супруга актера Юры Борисова Анна Шевчук в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о якобы участии актера в ДТП на улице Большая Никитская в Москве.
Утром в пятницу СМИ сообщали, что, предположительно, Борисов попал в небольшое ДТП на Большой Никитской улице в Москве. На кадрах за рулем автомобиля был мужчина, похожий на актера.
"Я ничего не видела, вроде все хорошо, никакого ДТП не было", - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно ли Борисов стал участником ДТП.
Борисов был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора" Шона Бейкера, но статуэтка досталась Кирану Калкину.