Вид на город Варна в Болгарии. Архивное фото

Вид на город Варна в Болгарии

© iStock.com / valio84sl Вид на город Варна в Болгарии

Россиянина Ольшанского могли выманить в Болгарию на собеседование

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянина Олега Ольшанского могли заманить в Болгарию под предлогом фиктивного собеседования для последующей экстрадиции в США.

Россиянена обвиняют в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ и в отмывании денег, им может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы.

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Россиянина Олега Ольшанского могли заманить в Болгарию под предлогом фиктивного собеседования ради последующей экстрадиции в США, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Окружной суд штата Флорида в среду перенес слушания по делу россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина с июня на сентябрь. Суд присяжных назначен на 1 сентября 2026 года.

"Ольшанский - гражданин России, которого в декабре 2025 года заманили в Болгарию под предлогом собеседования при приеме на работу, организованного через рекрутера", - говорится в ходатайстве стороны защиты, изученном РИА Новости.

В документе утверждается, что Ольшанский является инженером-экономистом и до своего задержания работал консультантом на проекте по перезапуску металлургических заводов в Восточной Европе , в том числе в Донбассе

Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ , а также в отмывании денег. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы. Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта.