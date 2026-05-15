11:36 15.05.2026 (обновлено: 11:51 15.05.2026)
Писательницу Зою Богуславскую похоронят 2 июня на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗоя Богуславская
Зоя Богуславская. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вдову поэта Андрея Вознесенского, писательницу Зою Богуславскую похоронят на Новодевичьем кладбище 2 июня после церемонии прощания.
  • Богуславская умерла в четверг ночью в возрасте 102 лет.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вдову поэта Андрея Вознесенского, писательницу Зою Богуславскую похоронят на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания 2 июня, сообщили РИА Новости в центре Вознесенского.
Богуславская ушла из жизни в четверг ночью в возрасте 102 лет.
«
"После прощания, в 16:00 на Новодевичьем кладбище состоятся похороны", - сказала собеседница агентства.
Зоя Богуславская - российская и советская писательница, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств. Она родилась 16 апреля 1924 года в Москве, окончила театроведческий факультет ГИТИСа и аспирантуру Института истории искусств Академии наук. Богуславская была автором ряда прозаических произведений, а также монографий, театроведческих работ. В декабре 2025 года писательница получила литературную премию "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".
Названа причина смерти Зои Богуславской
14 мая, 11:16
 
