Тренер "Ак Барса" рассказал о состоянии здоровья вратаря Билялова

КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Анвар Гатиятулин сообщил журналистам, что с состоянием здоровья вратаря команды Тимура Билялова на данный момент все в порядке.
В конце третьего матча финальной серии Кубка Гагарина сезона-2025/26 против ярославского "Локомотива" Билялов получил удар клюшкой в пах от нападающего железнодорожников Александра Полунина, за который тот был наказан пятиминутным штрафом.
"Доктора смотрят, анализируют его функциональное состояние. На данный момент с ним все в порядке. Рассматриваем ли возможность включения в игру Максима Арефьева? Мы внимательно подходим к выбору состава. Это касается и вратарской линии", - сказал Гатиятулин.
"Ак Барс" в пятницу проиграл "Локомотиву" в Казани (1:4). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу железнодорожников.
"Уступили в нацеленности на ворота. Соперник пользу из своих моментов выжал, мы - нет. Малое количество бросков - результат этого. Нужно было больше угрожать чужим воротам, но не все получалось. На протяжении всего матча сложно доминировать. Это нормально, что игра разбивается на отрезки", - добавил тренер "Ак Барса".