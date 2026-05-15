В Воронежской области ночью уничтожили 18 беспилотников

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 18 беспилотников в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя городами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Предварительно, по словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.
