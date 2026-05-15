У единственной пары кенгуру Беннета на Сахалине родился первый детеныш

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Единственная пара кенгуру Беннета в Сахалинском зоопарке обзавелась первым потомством.
- Детенышу приблизительно четыре месяца, и он уже выглядывает из материнской сумки.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Единственная пара кенгуру Беннета в Сахалинском зоопарке обзавелась первым потомством, сообщил РИА Новости директор учреждения Степан Сергеев.
"Представители самого известного эндемика Австралии прибыли к нам в 2024 году из российских зоопарков: трехлетний самец – из Ленинградского, самка годом младше – из Челябинского. Их детенышу сейчас приблизительно 4 месяца, и он уже выглядывает наружу из материнской сумки. В такие редкие моменты его можно увидеть", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что первые вылазки новый обитатель зоопарка совершит только в 8-9 месяцев.