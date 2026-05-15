Белоусов поздравил военно-политических работников с праздником

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил солдат, офицеров и ветеранов военно-политических органов с профессиональным праздником.
Пятнадцатого мая в Вооруженных силах РФ отмечается день военно-политических органов.
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны!... Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!" - говорится в ведомственном приказе.
Белоусов отметил, что военно-политические органы более ста лет играют важную роль в обеспечении повседневной и боевой деятельности армии и флота, а также мобилизуют личный состав на выполнение поставленных задач.
"Специалисты военно-политических органов неизменно демонстрируют высокий профессионализм, ответственность и самоотдачу в решении важнейших вопросов поддержания морально-политического и психологического состояния личного состава, организуют мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти, единение Вооруженных сил Российской Федерации и общества", - подчеркнул министр обороны РФ.
По его словам, в ходе спецоперации должностные лица военно-политических органов поднимают боевой дух военнослужащих, а также способствуют укреплению правопорядка, воинской дисциплины и поддержанию боевой устойчивости войск.
"Уверен, что личный состав военно-политических органов и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников, добросовестно выполнять свои должностные обязанности, содействовать укреплению обороноспособности России", - заключил Белоусов.