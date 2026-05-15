В Белграде презентовали XX Международный медиафорум "Диалог культур"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Русском доме в Белграде состоялась презентация XX Международного медиафорума "Диалог культур", проводимого при поддержке Фонда президентских грантов.

Председатель оргкомитета Ашот Джазоян пригласил молодых авторов из Сербии принять участие в юбилейном медиафоруме, который откроется 29 сентября в Санкт-Петербурге.

В рамках встречи сербский блогер Милан Янкович, участник форума "Диалог культур", представил свой блог о России, который набрал более трех миллионов просмотров. Милан тепло отозвался о поездке, отметив особую атмосферу форума, возможность общения с участниками из разных стран и яркие впечатления от знакомства с российской культурой.

Участникам презентации представили документальный фильм "Петербург! Жизнь в городе…", созданный международной командой авторов из 14 стран, в том числе и сербскими молодыми кинематографистами и журналистами. Специально для показа в Белграде картина была переведена на сербский язык студентами Московского государственного лингвистического университета.

По словам режиссера киноленты Ашота Джазояна, Петербург для многих зарубежных участников стал символом открытости миру и значительной частью мировой культуры. Он отметил, что этот город объединяет людей разных стран и оставляет неизгладимое эмоциональное впечатление.