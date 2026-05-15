14:44 15.05.2026
В Белграде презентовали XX Международный медиафорум "Диалог культур"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Русском доме в Белграде состоялась презентация XX Международного медиафорума "Диалог культур", проводимого при поддержке Фонда президентских грантов.
Председатель оргкомитета Ашот Джазоян пригласил молодых авторов из Сербии принять участие в юбилейном медиафоруме, который откроется 29 сентября в Санкт-Петербурге.
В рамках встречи сербский блогер Милан Янкович, участник форума "Диалог культур", представил свой блог о России, который набрал более трех миллионов просмотров. Милан тепло отозвался о поездке, отметив особую атмосферу форума, возможность общения с участниками из разных стран и яркие впечатления от знакомства с российской культурой.
Участникам презентации представили документальный фильм "Петербург! Жизнь в городе…", созданный международной командой авторов из 14 стран, в том числе и сербскими молодыми кинематографистами и журналистами. Специально для показа в Белграде картина была переведена на сербский язык студентами Московского государственного лингвистического университета.
По словам режиссера киноленты Ашота Джазояна, Петербург для многих зарубежных участников стал символом открытости миру и значительной частью мировой культуры. Он отметил, что этот город объединяет людей разных стран и оставляет неизгладимое эмоциональное впечатление.
Фильм также был награжден специальным дипломом крупнейшего Международного фестиваля журналистики "14th Global Festival of Journalism & AVGC – 2026" в Нью-Дели.
КультураСербияНовости культурыМосковский государственный лингвистический университетФонд президентских грантовБелград (город)Санкт-ПетербургРоссия
 
 
