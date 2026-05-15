Рейтинг@Mail.ru
Оперштаб рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 15.05.2026
Оперштаб рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

В Белгородской области один человек погиб и 4 ранены из-за атак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак со стороны Украины в Белгородской области один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
  • Разрушения зафиксированы в 18 населенных пунктах в шести муниципалитетах области, повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, два объекта инфраструктуры, три коммерческих объекта, автобусная остановка и 25 транспортных средств.
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Один человек погиб в Белгородской области, еще четверо получили ранения различной степени тяжести за сутки в результате атак со стороны Украины, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно опубликованным данным, разрушения зафиксированы в 18 населенных пунктах в шести муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, трех коммерческих объектах, автобусной остановке и 25 транспортных средствах.
«
"В Грайворонском округе в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома один мужчина погиб, еще один получил ранения. Пострадавший госпитализирован… В Шебекинском округе в селе Бершаково при детонации дрона ранены двое мужчин. Пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в пятницу утром Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате которого были повреждены объект инфраструктуры, несколько квартир, автомобили и автобус с остановкой, а в Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина. Разрушения зафиксированы в селе Шидловка Волоконовского округа и в Новооскольском округе в селе Немцево, добавили в оперштабе.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала