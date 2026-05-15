Оперштаб рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Один человек погиб в Белгородской области, еще четверо получили ранения различной степени тяжести за сутки в результате атак со стороны Украины, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно опубликованным данным, разрушения зафиксированы в 18 населенных пунктах в шести муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, трех коммерческих объектах, автобусной остановке и 25 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома один мужчина погиб, еще один получил ранения. Пострадавший госпитализирован… В Шебекинском округе в селе Бершаково при детонации дрона ранены двое мужчин. Пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в пятницу утром Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате которого были повреждены объект инфраструктуры, несколько квартир, автомобили и автобус с остановкой, а в Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина. Разрушения зафиксированы в селе Шидловка Волоконовского округа и в Новооскольском округе в селе Немцево, добавили в оперштабе.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
