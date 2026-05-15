Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом.
- Четыре человека, включая ребенка, были госпитализированы с осколочными ранениями.
- Из-за детонации в доме загорелось несколько балконов, повреждены фасад и остекление.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Белгороде, есть пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.
Травмы получили девять человек, среди них есть ребенок.
"Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу", — добавили в оперштабе.
Из-за детонации беспилотника несколько балконов загорелись. Повреждены фасад и остекление здания.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
