МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, передает областной оперштаб.
"Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По данным штаба, получил повреждения объект инфраструктуры. Кроме того, осколками посекло автобус на остановке. Урон получил и легковой автомобиль.
22 июня 2022, 17:18