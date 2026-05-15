Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" сэр Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом из Великобритании, достигшим состояния в 1 млрд фунтов, следует из рейтинга The Times.
Теперь состояние бывшего футболиста и его жены Виктории оценивается в 1,185 миллиарда фунтов, за прошлый год оно увеличилось на 500 миллионов. Отмечается, что такой прирост связан с вложениями Бекхэма в США, включая подписание его клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" аргентинца Лионеля Месси, в связи с чем повысилась ценность доли Бекхэма.
Согласно последнему списку долларовых миллиардеров от Forbes, в их число среди спортсменов входят баскетболисты Майкл Джордан (4,3 млрд долларов), Мэджик Джонсон (1,6) и Леброн Джеймс (1,4), гольфист Тайгер Вудс (1,5) и теннисист Роджер Федерер (1,1).
Бекхэму 51 год. В бытность футболистом он выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ". В составе "красных дьяволов" полузащитник стал шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов. Вместе с "Реалом" он стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании, с "ПСЖ" - чемпионом Франции, с "Гэлакси" - двукратным победителем MLS. Также в его активе 115 матчей и 17 голов в составе сборной Англии.