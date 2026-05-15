16:20 15.05.2026
Банкомат Т-Банка. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Т-Банк расширил возможности для переводов на карты UnionPay, теперь деньги можно переводить более чем в 60 стран, независимо от того, в какой стране находится получатель, сообщается в пресс-релизе банка.
"Теперь из Т-Банка можно переводить деньги на карты UnionPay, выпущенные в 61 стране, независимо от того, в какой стране находится получатель. Для перевода необходим только номер карты и ФИО получателя, деньги зачисляются моментально - как переводы внутри России", - говорится там.
Поясняется, что для перевода на карту в другую страну клиенту не нужна отдельная карта со счетом в валюте, в которой будет перевод, - необходим только счет в рублях в банке.
Также при переводе не требуются такие данные, как номер счета в иностранном формате (IBAN), код банка (SWIFT) и так далее, - достаточно номера карты и ФИО получателя, а единоразово можно переводить до 5000 долларов или эквивалентные суммы в валюте перевода.
"Теперь можно отправлять деньги на карты UnionPay, выпущенные не только в Китае, но и в других странах, - независимо от того, где находится получатель. Перевод в Дубай, Гуанчжоу или Ташкент работает так же просто и быстро, как и внутри России", - заключил руководитель отдела переводов Т-Банка Артем Авладеев, слова которого приводятся в релизе.
