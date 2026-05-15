Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина оценила результаты развития свердловского законодательства - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:28 15.05.2026
Бабушкина оценила результаты развития свердловского законодательства

Бабушкина представила на форуме в Нижнем Тагиле опыт совершенствования законов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюдмила Бабушкина
Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Людмила Бабушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу представила опыт совершенствования законодательной базы в регионе за последние пять лет на полях форума "Россия сильна Уралом! / Есть результат" в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Участие в мероприятии приняли губернатор Свердловской области Денис Паслер, депутаты, члены регионального правительства, ветераны СВО, представители предприятий и общественных организаций.
Бабушкина приняла участие в главном пленарном заседании форума. В ходе дискуссии эксперты обсудили темпы развития промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения, программы государственной поддержки, а также вопросы кадрового обеспечения, внедрения цифровых технологий, поддержки участников СВО.
Председатель парламента отметила, что депутаты всех уровней – представительных органов местного самоуправления, Законодательного Собрания и Госдумы – в течение пяти лет работали над решением задач, направленных на социально-экономическое развитие Свердловской области.
"За это время мы столкнулись со сложными вызовами – пандемия коронавирусной инфекции, рост санкционного давления, специальная военная операция. Не просто было реализовывать те обязательства, которые мы на себя взяли. Но нам очень многое удалось и практически все направления получили развитие", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба регпарламента.
По ее словам, депутаты Законодательного Собрания текущего созыва с октября 2021 года по настоящее время приняли 660 законов, большую часть которых инициировали парламентарии.
Также депутаты уделили внимание решению задач в сфере здравоохранения, образования и социальной политики – был принят 151 социальный закон. Большая работа проведена по формированию областной законодательной базы, нацеленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящий момент в регионе действуют 36 таких законов. Также ключевыми оставались вопросы поддержки людей с инвалидностью, многодетных семей и молодых семей с детьми.
Закон о бюджете региона, над которым депутаты работают совместно с областным правительством, стал основой для развития каждой территории региона. С 2021 года бюджет Свердловской области увеличился в 1,5 раза.
Благодаря постоянному совершенствованию системы областного налогового законодательства в этом созыве, бизнес и предпринимательство приобрели весомый перечень преференций. В настоящий момент более 160 направлений деятельности МСП поддержаны льготами. Всего в нынешнем созыве принято 110 законов в сфере бюджета, финансов и налогов и 73 закона в сфере промышленной, инновационной политики и предпринимательства.
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаДенис ПаслерНижний ТагилУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала