Бабушкина оценила результаты развития свердловского законодательства

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу представила опыт совершенствования законодательной базы в регионе за последние пять лет на полях форума "Россия сильна Уралом! / Есть результат" в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Участие в мероприятии приняли губернатор Свердловской области Денис Паслер, депутаты, члены регионального правительства, ветераны СВО, представители предприятий и общественных организаций.

Бабушкина приняла участие в главном пленарном заседании форума. В ходе дискуссии эксперты обсудили темпы развития промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения, программы государственной поддержки, а также вопросы кадрового обеспечения, внедрения цифровых технологий, поддержки участников СВО.

Председатель парламента отметила, что депутаты всех уровней – представительных органов местного самоуправления, Законодательного Собрания и Госдумы – в течение пяти лет работали над решением задач, направленных на социально-экономическое развитие Свердловской области.

"За это время мы столкнулись со сложными вызовами – пандемия коронавирусной инфекции, рост санкционного давления, специальная военная операция. Не просто было реализовывать те обязательства, которые мы на себя взяли. Но нам очень многое удалось и практически все направления получили развитие", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба регпарламента.

По ее словам, депутаты Законодательного Собрания текущего созыва с октября 2021 года по настоящее время приняли 660 законов, большую часть которых инициировали парламентарии.

Также депутаты уделили внимание решению задач в сфере здравоохранения, образования и социальной политики – был принят 151 социальный закон. Большая работа проведена по формированию областной законодательной базы, нацеленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящий момент в регионе действуют 36 таких законов. Также ключевыми оставались вопросы поддержки людей с инвалидностью, многодетных семей и молодых семей с детьми.

Закон о бюджете региона, над которым депутаты работают совместно с областным правительством, стал основой для развития каждой территории региона. С 2021 года бюджет Свердловской области увеличился в 1,5 раза.