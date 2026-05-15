Рейтинг@Mail.ru
В США при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 15.05.2026
В США при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

В Огайо два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штате Огайо в США произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли два человека.
  • Самолет врезался в дом в городе Акрон, что привело к пожару, при этом на земле никто не пострадал.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Огайо в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
Согласно информации телеканала, самолет врезался в дом в городе Акрон, что привело к пожару. Погибли два пассажира летательного аппарата, на земле никто не пострадал.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и национальный совет по безопасности на транспорте США, как отмечается, проведут расследование инцидента.
Место падения легкомоторного самолета в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В Коломне упал легкомоторный самолет
20 марта, 16:10
 
В миреСШАОгайо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала