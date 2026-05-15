В США при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штате Огайо в США произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли два человека.
- Самолет врезался в дом в городе Акрон, что привело к пожару, при этом на земле никто не пострадал.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Огайо в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
Согласно информации телеканала, самолет врезался в дом в городе Акрон, что привело к пожару. Погибли два пассажира летательного аппарата, на земле никто не пострадал.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и национальный совет по безопасности на транспорте США, как отмечается, проведут расследование инцидента.
