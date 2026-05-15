Над Тульской областью уничтожили девять украинских беспилотников.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Девять БПЛА уничтожили ночью над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.