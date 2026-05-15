Краткий пересказ от РИА ИИ 12 июня жители России смогут увидеть мини-парад планет: Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся по диагонали у западного горизонта.

12 июня Луна пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна.

Июнь будет богатым на астрономические события: сближения планет со звездами и друг с другом, новолуние, наибольшая восточная элонгация Меркурия, летнее солнцестояние и микролуние.

КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, в этот день на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.

"В День России , 12 июня, состоится небольшой "парад" из трех планет. После заката смотрите в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны , что сделает зрелище еще более впечатляющим", - говорится в сообщении.

Также 12 июня жители страны смогут наблюдать Луну, которая пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна. Расстояние между ними составит около 5 градусов.

По данным обсерватории, в целом июнь будет богатым на астрономические события. Седьмого июня Венера пройдет рядом со звездой Поллукс в созвездии Близнецов, 9 июня Венера и Юпитер сблизятся на вечернем небе на расстояние чуть больше полутора градусов, а 10 июня Луна будет находиться рядом с Сатурном.