КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, в этот день на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.
"В День России, 12 июня, состоится небольшой "парад" из трех планет. После заката смотрите в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим", - говорится в сообщении.
Также 12 июня жители страны смогут наблюдать Луну, которая пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна. Расстояние между ними составит около 5 градусов.
По данным обсерватории, в целом июнь будет богатым на астрономические события. Седьмого июня Венера пройдет рядом со звездой Поллукс в созвездии Близнецов, 9 июня Венера и Юпитер сблизятся на вечернем небе на расстояние чуть больше полутора градусов, а 10 июня Луна будет находиться рядом с Сатурном.
В середине июня состоится новолуние, а также Меркурий достигнет наибольшей восточной элонгации, что сделает его наблюдение особенно удачным. Еще одним событием станет летнее солнцестояние, которое наступит 21 июня, а 30 июня в 2.56 мск жители России смогут увидеть микролуние.
