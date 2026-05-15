Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня
02:59 15.05.2026 (обновлено: 03:12 15.05.2026)
Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня

В День России жители нашей страны смогут увидеть мини-парад планет

  • 12 июня жители России смогут увидеть мини-парад планет: Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся по диагонали у западного горизонта.
  • 12 июня Луна пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна.
  • Июнь будет богатым на астрономические события: сближения планет со звездами и друг с другом, новолуние, наибольшая восточная элонгация Меркурия, летнее солнцестояние и микролуние.
КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, в этот день на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.
"В День России, 12 июня, состоится небольшой "парад" из трех планет. После заката смотрите в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим", - говорится в сообщении.
Также 12 июня жители страны смогут наблюдать Луну, которая пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна. Расстояние между ними составит около 5 градусов.
По данным обсерватории, в целом июнь будет богатым на астрономические события. Седьмого июня Венера пройдет рядом со звездой Поллукс в созвездии Близнецов, 9 июня Венера и Юпитер сблизятся на вечернем небе на расстояние чуть больше полутора градусов, а 10 июня Луна будет находиться рядом с Сатурном.
В середине июня состоится новолуние, а также Меркурий достигнет наибольшей восточной элонгации, что сделает его наблюдение особенно удачным. Еще одним событием станет летнее солнцестояние, которое наступит 21 июня, а 30 июня в 2.56 мск жители России смогут увидеть микролуние.
