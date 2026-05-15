Астролог Ермака советовала Трампу прогнозы Жириновского

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Астролог экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - Вероника Аникиевич - публиковала издевательские мемы над президентом США Дональдом Трампом и в шутку советовала ему прогнозы Владимира Жириновского, выяснило РИА Новости, изучив ее соцсети.
Ранее на суде в Киеве прокурор заявила, что во время работы во главе офиса Зеленского Ермак переписывался с неким абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины - Аникиевич. Журналисты "Украинской правды" сообщили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.
Как выяснило РИА Новости, изучив соцсети Аникиевич, она часто размещает посты и мемы, посвященные Трампу. В одном из своих постов она прокомментировала реконструкцию Трампом крыла Белого дома и предложила американскому президенту воспользоваться услугами специалистов фэншуй вместо лучших мировых архитекторов, предупредив о "долгоиграющих последствиях" и "разрушительном действии" из-за неправильно спланированного пространства.
В другой раз Аникиевич опубликовала пост: "Если вам вдруг взгрустнулось – попробуйте мысленно добавить Трампу на спину пропеллер!". В другом опубликованном Аникиевич меме Трамп изображен стоящим в очереди к Зеленскому за покупкой дронов.
Еще в одном меме Трамп смотрит по телевизору выступление Жириновского. Под мемом надпись: "Трамп пересматривает выступления Жириновского для понимания, что ему делать дальше".
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения экс-чиновнику. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.