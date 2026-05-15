15:09 15.05.2026 (обновлено: 15:13 15.05.2026)
Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, заявил Оверчук

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕАЭС и Евросоюзом.
  • Россия с пониманием отнесется к любому выбору, который сделает народ Армении.
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Армении на каком-то этапе придется выбирать между ЕАЭС и Евросоюзом, Россия с пониманием отнесется к выбору Еревана, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.
«
"Конечно же, как это многократно говорил президент РФ Владимир Владимирович Путин, мы с пониманием отнесемся к любому выбору, который народ Армении сделает. Там говорят о стремлении сблизиться с Евросоюзом. Мы много раз говорили, что членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо. В Армении это тоже очень хорошо понимают... На каком-то этапе им придется сделать такой выбор, если они решат делать такой выбор", - сказал он на полях форума в Казани.
"Армения - это очень близкая нам страна, это союзная нам страна. Она является участником Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И просто человеческие связи, которые объединяют нас, они очень глубокие, очень серьезные, очень давние. И мы с большим уважением относимся к народу Армении", - подчеркнул Оверчук.
В миреРоссияАрменияЕреванАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
