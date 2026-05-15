Отношения с Арменией обсудят на саммите ЕАЭС в конце мая, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Отношения Москвы и Еревана будут обсуждаться на саммите высшего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в конце мая в Казахстане, куда премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет приехать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе к российским СМИ.
"Возможность обсудить отношения России и Армении появится в конце последней недели мая, когда состоится саммит Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане", - сказал министр.
Он уточнил, что Пашинян ранее упомянул о том, что он занят предвыборными делами и не сможет поехать на встречу лидеров Евразийского экономического союза.
"Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе", - отметил Лавров.