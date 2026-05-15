Отношения с Арменией обсудят на саммите ЕАЭС в конце мая, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Отношения Москвы и Еревана будут обсуждаться на саммите высшего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в конце мая в Казахстане, куда премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет приехать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе к российским СМИ.