Рейтинг@Mail.ru
Отношения с Арменией обсудят на саммите ЕАЭС в конце мая, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 15.05.2026
Отношения с Арменией обсудят на саммите ЕАЭС в конце мая, заявил Лавров

Лавров: РФ и Армения обсудят отношения на саммите ЕАЭС в конце мая в Казахстане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения Москвы и Еревана будут обсуждаться на саммите высшего органа Евразийского экономического союза в конце мая в Казахстане.
  • Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что его не будет на саммите из-за занятости предвыборными делами.
  • Глава МИД России Лавров выразил сожаление по этому поводу, так как это была бы хорошая возможность обсудить актуальные вопросы.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Отношения Москвы и Еревана будут обсуждаться на саммите высшего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в конце мая в Казахстане, куда премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет приехать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе к российским СМИ.
«
"Возможность обсудить отношения России и Армении появится в конце последней недели мая, когда состоится саммит Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане", - сказал министр.
Он уточнил, что Пашинян ранее упомянул о том, что он занят предвыборными делами и не сможет поехать на встречу лидеров Евразийского экономического союза.
"Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе", - отметил Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Кремле назвали главное в отношениях России и Армении
10 мая, 14:02
 
В миреАрменияРоссияМоскваНикол ПашинянСергей ЛавровЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала