© REUTERS / Adnan Abidi Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели

Аракчи вновь заявил, что Иран никогда не стремился получить ядерное оружие

ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи вновь заявил, что Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие.

"Иран никогда не хотел ядерного оружия и доказал это, подписав соглашение в 2015 году (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.). Мы неоднократно говорили, что не хотим ядерного оружия, у нас мирная ядерная программа и мы всегда были готовы дать гарантии того, что она мирная и останется мирной", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции.

Аракчи в марте уже заявлял, что Иран в ходе переговоров с США был готов на уступки, которые доказывали отсутствие у страны намерений разрабатывать ядерное оружие.

Германия, Китай, В 2015 году Великобритания Россия , США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики.