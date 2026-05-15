Аракчи вновь заявил, что Иран никогда не стремился получить ядерное оружие
15:35 15.05.2026
Аракчи вновь заявил, что Иран никогда не стремился получить ядерное оружие

© REUTERS / Adnan Abidi — Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие.
  • Он добавил, что у страны есть мирная ядерная программа.
ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи вновь заявил, что Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие.
Президент США Дональд Трамп в пятницу в ответ на вопрос о возможном возобновлении ударов по Ирану повторил, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие.
"Иран никогда не хотел ядерного оружия и доказал это, подписав соглашение в 2015 году (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.). Мы неоднократно говорили, что не хотим ядерного оружия, у нас мирная ядерная программа и мы всегда были готовы дать гарантии того, что она мирная и останется мирной", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции.
Аракчи в марте уже заявлял, что Иран в ходе переговоров с США был готов на уступки, которые доказывали отсутствие у страны намерений разрабатывать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики.
В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. В середине октября 2025 года сделка прекратила свое действие.
