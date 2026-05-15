США могут обсудить с Россией освобождение американца Антонова, пишет CBS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США могут поднять вопрос об освобождении американского гражданина Александра Антонова, осужденного в России на шесть лет по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму.
- Антонов находится в списке, переданном посланнику США Стиву Уиткоффу для обсуждения со спецпредставителем президента Путина Кириллом Дмитриевым.
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. США могут поднять в контактах с российской стороной вопрос об освобождении американского гражданина Александра Антонова, осужденного в РФ на шесть лет по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму, сообщает CBS со ссылкой на источники.
"Антонов находится "в списке", переданном посланнику США Стиву Уиткоффу для обсуждения со (спецпредставителем президента РФ Владимира - ред.) Путина Кириллом Дмитриевым", — говорится в публикации телеканала.
СМИ: американцы подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ
11 февраля, 03:09
CBS утверждает, что в этих контактах участвует зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Антонов, как пишет телеканал, эмигрировал из Советского Союза в 1990-е годы и получил американское гражданство, но продолжал ездить на Украину и в Россию по делам. По данным CBS, его задержали в России 5 марта 2025 года после проверки паспорта, а затем приговорили к шести годам лишения свободы.
Дочь Антонова Анастасия направила Трампу письмо с просьбой добиваться освобождения ее отца через личное обращение к российской стороне, говорится в материале.
CBS сообщает, что в госдепартаменте США идут внутренние споры о том, признавать ли Антонова "неправомерно удерживаемым". По данным телеканала, ряд чиновников рекомендовал такую классификацию, однако часть дипломатов опасается, что этот шаг может осложнить российско-американские контакты по украинскому конфликту.
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
10 апреля 2025, 12:58