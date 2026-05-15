США могут обсудить с Россией освобождение американца Антонова, пишет CBS

Краткий пересказ от РИА ИИ США могут поднять вопрос об освобождении американского гражданина Александра Антонова, осужденного в России на шесть лет по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму.

Антонов находится в списке, переданном посланнику США Стиву Уиткоффу для обсуждения со спецпредставителем президента Путина Кириллом Дмитриевым.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. США могут поднять в контактах с российской стороной вопрос об освобождении американского гражданина Александра Антонова, осужденного в РФ на шесть лет по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму, сообщает США могут поднять в контактах с российской стороной вопрос об освобождении американского гражданина Александра Антонова, осужденного в РФ на шесть лет по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму, сообщает CBS со ссылкой на источники.

"Антонов находится "в списке", переданном посланнику США Стиву Уиткоффу для обсуждения со (спецпредставителем президента РФ Владимира - ред.) Путина Кириллом Дмитриевым", — говорится в публикации телеканала.

CBS утверждает, что в этих контактах участвует зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Антонов, как пишет телеканал, эмигрировал из Советского Союза в 1990-е годы и получил американское гражданство, но продолжал ездить на Украину и в Россию по делам. По данным CBS, его задержали в России 5 марта 2025 года после проверки паспорта, а затем приговорили к шести годам лишения свободы.

Дочь Антонова Анастасия направила Трампу письмо с просьбой добиваться освобождения ее отца через личное обращение к российской стороне, говорится в материале.