США могут обсудить с Россией освобождение американца Антонова, пишет CBS - РИА Новости, 15.05.2026
14:18 15.05.2026 (обновлено: 14:19 15.05.2026)
США могут обсудить с Россией освобождение американца Антонова, пишет CBS

CBS: США могут обсудить с РФ судьбу осужденного на 6 лет американца Антонова

© РИА Новости / Максим Блинов
Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут поднять вопрос об освобождении американского гражданина Александра Антонова, осужденного в России на шесть лет по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму.
  • Антонов находится в списке, переданном посланнику США Стиву Уиткоффу для обсуждения со спецпредставителем президента Путина Кириллом Дмитриевым.
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. США могут поднять в контактах с российской стороной вопрос об освобождении американского гражданина Александра Антонова, осужденного в РФ на шесть лет по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму, сообщает CBS со ссылкой на источники.
"Антонов находится "в списке", переданном посланнику США Стиву Уиткоффу для обсуждения со (спецпредставителем президента РФ Владимира - ред.) Путина Кириллом Дмитриевым", — говорится в публикации телеканала.
CBS утверждает, что в этих контактах участвует зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Антонов, как пишет телеканал, эмигрировал из Советского Союза в 1990-е годы и получил американское гражданство, но продолжал ездить на Украину и в Россию по делам. По данным CBS, его задержали в России 5 марта 2025 года после проверки паспорта, а затем приговорили к шести годам лишения свободы.
Дочь Антонова Анастасия направила Трампу письмо с просьбой добиваться освобождения ее отца через личное обращение к российской стороне, говорится в материале.
CBS сообщает, что в госдепартаменте США идут внутренние споры о том, признавать ли Антонова "неправомерно удерживаемым". По данным телеканала, ряд чиновников рекомендовал такую классификацию, однако часть дипломатов опасается, что этот шаг может осложнить российско-американские контакты по украинскому конфликту.
