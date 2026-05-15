"Ак Барс" — "Локомотив": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 15 мая

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив" проведут третий матч серии финала Кубка Гагарина. После двух игр в серии ничья (1:1).
Встреча состоится 15 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
29:30 • Mitchell Miller
11:55 • Максим Березкин
17:32 • Рихард Паник
33:16 • Никита Черепанов
59:50 • Артур Каюмов