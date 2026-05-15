Президент Абхазии рассказал подробности встречи с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 9 мая.
- Стороны обсудили вопросы военной безопасности и механизмы взаимодействия двух стран.
- Во время встречи также поднимался вопрос незаконного получения российских соцвыплат гражданами Абхазии.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Встреча президента Абхазии Бадры Гунбы с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 9 мая носила конструктивный характер, стороны обсудили вопросы военной безопасности и механизмы взаимодействия двух стран, заявил абхазский лидер на пресс-конференции с местными СМИ.
Путин 9 мая встретился в Кремле с Гунбой, который в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«
"Хотел бы напомнить, что это уже третья наша встреча (с Путиным - ред.) в течение года. И, как всегда, она носила очень доброжелательный и конструктивный характер. В ходе переговоров мы обсудили вопросы военной безопасности и механизмы взаимодействия между нашими странами", - рассказал Гунба.
Агентство Апсныпресс передает, что во время встречи двух лидеров также поднимался вопрос незаконного получения российских социальных выплат гражданами Абхазии, имеющими гражданство РФ. Гунба отметил, что российская сторона "ежедневно работает над этим вопросом".