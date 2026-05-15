Рейтинг@Mail.ru
Президент Абхазии рассказал подробности встречи с Путиным - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 15.05.2026
Президент Абхазии рассказал подробности встречи с Путиным

Путин и президент Абхазии Гунба обсудили в Кремле вопросы военной безопасности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 9 мая.
  • Стороны обсудили вопросы военной безопасности и механизмы взаимодействия двух стран.
  • Во время встречи также поднимался вопрос незаконного получения российских соцвыплат гражданами Абхазии.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Встреча президента Абхазии Бадры Гунбы с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 9 мая носила конструктивный характер, стороны обсудили вопросы военной безопасности и механизмы взаимодействия двух стран, заявил абхазский лидер на пресс-конференции с местными СМИ.
Путин 9 мая встретился в Кремле с Гунбой, который в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«
"Хотел бы напомнить, что это уже третья наша встреча (с Путиным - ред.) в течение года. И, как всегда, она носила очень доброжелательный и конструктивный характер. В ходе переговоров мы обсудили вопросы военной безопасности и механизмы взаимодействия между нашими странами", - рассказал Гунба.
Агентство Апсныпресс передает, что во время встречи двух лидеров также поднимался вопрос незаконного получения российских социальных выплат гражданами Абхазии, имеющими гражданство РФ. Гунба отметил, что российская сторона "ежедневно работает над этим вопросом".
Президент России Владимир Путин проводит прием в Кремле для глав иностранных делегаций в День Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин провел девять международных встреч в День Победы
9 мая, 23:48
 
В миреАбхазияРоссияМоскваВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала