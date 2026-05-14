Журова: успех Сафонова - весть миру, что несмотря на санкции наш футбол жив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком перенесенного матча 29-го тура чемпионата Франции против «Ланса».
- Матвей Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции.
- Светлана Журова заявила, что успех Сафонова — это весточка миру о том, что, несмотря на санкции, футбол в России по-прежнему жив и рождает таланты.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Российский вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов добился потрясающего достижения, которое стало вестью всему миру о том, что несмотря на все санкции футбол в России по-прежнему жив и рождает такие таланты, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Сафонов был признан лучшим игроком перенесенного матча 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса". В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов в створ, проведя девятый сухой матч в турнире сезона-2025/26.
"Это, конечно, потрясающий результат Матвея Сафонова. И в этой обстановке, когда ему пишут какие-то гадости или что-то оскорбительное кричат с трибун (это делали болельщики "Ланса"), ему этот успех дался не очень просто. Это также весточка европейскому миру: вы нас никуда не допускаете, а футбол у нас есть. И хорошо, что Матвей эту очевидную информацию может доносить до всех в мире. Конечно же, он играет не один, играет вся команда. Но точно то, что на Западе постараются максимально принизить и завуалировать его вклад в успех "Пари Сен-Жермен", - сказала Журова.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции. Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.