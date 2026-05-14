09:36 14.05.2026
Жительницу Приморья осудили за обман более 950 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Находки осудили на 8,5 лет лишения свободы за обман более 950 человек.
  • Женщина похитила под видом оказания финансовых услуг свыше 213 миллионов рублей.
  • Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и наложил арест на имущество осужденной.
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Жительница Находки осуждена на 8,5 лет лишения свободы за обман более 950 человек на общую сумму свыше 213 миллионов рублей под видом оказания финансовых услуг, сообщает прокуратура Приморья.
"Установлено, что жительница города Находки под видом оказания финансовых услуг населению мошенническим путем похитила у более 950 граждан более 213 миллионов рублей. Суд назначил виновной наказание в виде 8,5 года лишения свободы со штрафом в сумме 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 213 миллионов рублей, на имущество осужденной наложен арест.
В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что на похищенные деньги подсудимая купила и оформила на себя автомобиль Infiniti QX 56. Чтобы избежать ареста и материальной ответственности, она формально продала машину своему родственнику, отмечается в сообщении.
Прокурор Находки обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным, чтобы продать автомобиль и выплатить деньги пострадавшим. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
