"В большой спешке". На Западе внезапно высказались о бегстве Зеленского
22:01 14.05.2026 (обновлено: 22:27 14.05.2026)
"В большой спешке". На Западе внезапно высказались о бегстве Зеленского

Меркурис: Зеленский стремится сбежать из Киева, когда чувствует давление

© REUTERS / Valentyn Ogirenko — Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский стремится уехать из Киева при возникновении тревожной обстановки на Украине, и отметил его поездку в Румынию.
  • НАБУ и САП предъявили Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Зеленского, обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
  • САП ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится сбежать из Киева, когда начинает ощущать давление из-за тревожной обстановки на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Он стремится уехать с Украины за границу. И, что интересно, именно это он сейчас и сделал. Даже несмотря на то, что российские дроны и ракеты продолжают наносить удары, даже несмотря на то, что его "правая рука", друг и заместитель Андрей Ермак движется в сторону тюремной камеры, Зеленский отправился в Румынию для переговоров с правительством — возможно, по поводу Молдовы или чего-то подобного", — отметил он.
По мнению Меркуриса, визит главы киевского режима выглядел так, словно был "организован в большой спешке, чтобы вывести Зеленского из Киева".
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
