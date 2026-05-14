"Вывод войск". СМИ раскрыли, какой сюрприз получил Зеленский от США

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может быть знаком для главы киевского режима, чтобы тот согласился на условия мирного урегулирования, оглашенные в Анкоридже, пишет издание "Страна.ua".
"Скандал разгорелся в то время, когда администрация Трампа вновь начала заниматься переговорным процессом о завершении войны. Отсюда появилась версия, что и уголовное дело против Ермака — это "последнее предложение" Зеленскому согласиться на "условия Анкориджа" (вывод войск из Донбасса и т.д.). Тем более, что в день предъявления подозрений Ермаку вышло интервью экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель Такеру Карлсону с резко критическими оценками Зеленского", — говорится в публикации.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.