Рейтинг@Mail.ru
"Вывод войск". СМИ раскрыли, какой сюрприз получил Зеленский от США - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 14.05.2026 (обновлено: 21:09 14.05.2026)
"Вывод войск". СМИ раскрыли, какой сюрприз получил Зеленский от США

Дело против Ермака может быть поводом для Зеленского согласиться на мир

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На этой неделе НАБУ и САП предъявили Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Зеленского, обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может быть знаком для главы киевского режима, чтобы тот согласился на условия мирного урегулирования, оглашенные в Анкоридже, пишет издание "Страна.ua".
«
"Скандал разгорелся в то время, когда администрация Трампа вновь начала заниматься переговорным процессом о завершении войны. Отсюда появилась версия, что и уголовное дело против Ермака — это "последнее предложение" Зеленскому согласиться на "условия Анкориджа" (вывод войск из Донбасса и т.д.). Тем более, что в день предъявления подозрений Ермаку вышло интервью экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель Такеру Карлсону с резко критическими оценками Зеленского", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Сними корону!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
Вчера, 16:15
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Задержать его!" На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 17:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассКиевская областьВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТакер КарлсонНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала