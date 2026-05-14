На Украине неожиданно отреагировали на новый скандал с Зеленским

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х раскритиковала поведение главы киевского режима на фоне сообщений о том, что НАБУ раскрыло коррупционную схему с участием экс-главы его офиса Андрея Ермака.
"Подчеркну, что Владимир Зеленский продолжает делать вид, что не имеет никакого отношения к господину Ермаку, который был его давним другом, шесть лет занимал пост главы администрации и до сих пор управляет многими вещами в государстве, не занимая никакой должности. И которого в большом количестве обвиняют в отмывании денег в годы конфликта. <…> Практически каждый человек, продвигаемый Зеленским на протяжении многих лет, теперь обвиняется в предполагаемой коррупции", — написала она.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.