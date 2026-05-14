"Задержать его!" На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после сообщений о том, что НАБУ раскрыло коррупционную схему с участием экс-главы его офиса Андрея Ермака.
"Но именно Зеленского необходимо задержать, не временно, а твердо и навсегда!" — написал один пользователь.
"Срочно нужно отправить Зеленскому еще 17 миллиардов, чтобы заткнуть дыру, которую его окружение пробило в бюджете Украины. Всего-то надо поднять НДС с 20% до 30%", — отметил другой.
"В Монако и на Лазурном Берегу полно богатых украинцев, чьи состояния имеют темное происхождение", — добавил третий.
"Давайте скорее отправим миллиарды европейских долларов — в основном французских — чтобы обогатить преемников, которые хотят продолжения войны, потому что это выгодно", — резюмировали читатели.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинение в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
