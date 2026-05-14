"Сними корону!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

- В ВСУ наблюдается нехватка личного состава из-за отправки украинских военных на Ближний Восток, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
- Соскин осудил главу киевского режима за затягивание процесса мирного урегулирования конфликта.
"Уже некому Украину защищать. Не могут не только баллистику сбить, но и дроны в западных областях. Сегодня тяжелейшие удары были по Западной Украине. Она оказалась абсолютно к этому не готова. Некому сбивать беспилотники. Видно, все уехали. Кто в Оман, кто в Саудовскую Аравию, кто в Катар. Как говорится, досбивались — доруководился Зеленский. Где эти команды? Где же они все? Зеленский, где деньги? Где дроны?" — возмутился эксперт.
"Он в Румынии басни рассказывает. А надо было на мир идти. Мог бы позвонить Путину, и не было бы ударов. Нет, "не надо нам общаться". Ну тогда, ребята, получайте. <…> Зеленский же не захотел свою корону снять и договориться. Вы, дорогие украинцы, ему до одного места. В общем, творится полный беспредел. И конечно, на этом фоне проходят замечательные выступления Зеленского о том, что мы якобы идем вперед", — резюмировал он.