"Сними корону!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов - РИА Новости, 14.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 14.05.2026 (обновлено: 17:47 14.05.2026)
"Сними корону!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ВСУ наблюдается нехватка личного состава из-за отправки украинских военных на Ближний Восток, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
  • Соскин осудил главу киевского режима за затягивание процесса мирного урегулирования конфликта.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В ВСУ наблюдается нехватка личного состава из-за отправки украинских военных на Ближний Восток, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Уже некому Украину защищать. Не могут не только баллистику сбить, но и дроны в западных областях. Сегодня тяжелейшие удары были по Западной Украине. Она оказалась абсолютно к этому не готова. Некому сбивать беспилотники. Видно, все уехали. Кто в Оман, кто в Саудовскую Аравию, кто в Катар. Как говорится, досбивались — доруководился Зеленский. Где эти команды? Где же они все? Зеленский, где деньги? Где дроны?" — возмутился эксперт.

Соскин также осудил главу киевского режима за затягивание процесса мирного урегулирования конфликта.
"Он в Румынии басни рассказывает. А надо было на мир идти. Мог бы позвонить Путину, и не было бы ударов. Нет, "не надо нам общаться". Ну тогда, ребята, получайте. <…> Зеленский же не захотел свою корону снять и договориться. Вы, дорогие украинцы, ему до одного места. В общем, творится полный беспредел. И конечно, на этом фоне проходят замечательные выступления Зеленского о том, что мы якобы идем вперед", — резюмировал он.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также местам сборки, хранения, запуска беспилотников, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах России. В ответ армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевБлижний ВостокОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
