МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден пойти на сделку с Россией, потому что Европа существенно сократит помощь Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки "духу Анкориджа", прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы", — отметил он.
По мнению Макговерна, европейским лидерам неизбежно придется сокращать помощь Украине.
"Европейцы не пойдут на резкое увеличение расходов на оборону в ущерб решению социальных проблем, даже если это приведет к их свержению или поражению на выборах", — добавил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с главой режима в Киеве гораздо сложнее заключить сделку, чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте позитивная.