Рейтинг@Mail.ru
"Он это сделает". В США узнали о новом плане Зеленского в отношении России - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 14.05.2026 (обновлено: 06:08 14.05.2026)
"Он это сделает". В США узнали о новом плане Зеленского в отношении России

Аналитик Макговерн: Зеленскому придется пойти на сделку с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден пойти на сделку с Россией, потому что Европа существенно сократит помощь Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки "духу Анкориджа", прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Дело идет к завершению": Путин все сказал
10 мая, 11:59
По мнению Макговерна, европейским лидерам неизбежно придется сокращать помощь Украине.
"Европейцы не пойдут на резкое увеличение расходов на оборону в ущерб решению социальных проблем, даже если это приведет к их свержению или поражению на выборах", — добавил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с главой режима в Киеве гораздо сложнее заключить сделку, чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте позитивная.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийРэй МакговернДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала