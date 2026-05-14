Исследование показало сферы с самыми высокими зарплатами в России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты в России в марте 2026 года предлагали в сфере высшего и среднего топ-менеджмента - 150 тысяч рублей, а также в области стратегии и инвестиций - 129 тысяч рублей, следует из результатов анализа зарплатных предложений hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"В марте 2026 года самую высокую заработную плату предлагали в сфере высшего и среднего топ-менеджмента - 150 тысяч рублей, на втором месте - стратегии и инвестиции - 129,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тройку лидеров замкнула транспортная сфера с зарплатой в 123 тысячи рублей. Кроме того, высокие зарплаты предлагали в сфере сельского хозяйства (120 тысяч рублей), добычи сырья (113 тысяч рублей) и автобизнесе (111 тысяч рублей).