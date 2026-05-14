03:42 14.05.2026
Исследование показало сферы с самыми высокими зарплатами в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В марте 2026 года самые высокие средние зарплаты в России предлагали в сфере высшего и среднего топ-менеджмента — 150 тысяч рублей.
  • На втором месте по уровню зарплат оказалась сфера стратегии и инвестиций с предложением в 129 тысяч рублей.
  • Тройку лидеров замкнула транспортная сфера с зарплатой в 123 тысячи рублей.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты в России в марте 2026 года предлагали в сфере высшего и среднего топ-менеджмента - 150 тысяч рублей, а также в области стратегии и инвестиций - 129 тысяч рублей, следует из результатов анализа зарплатных предложений hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В марте 2026 года самую высокую заработную плату предлагали в сфере высшего и среднего топ-менеджмента - 150 тысяч рублей, на втором месте - стратегии и инвестиции - 129,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тройку лидеров замкнула транспортная сфера с зарплатой в 123 тысячи рублей. Кроме того, высокие зарплаты предлагали в сфере сельского хозяйства (120 тысяч рублей), добычи сырья (113 тысяч рублей) и автобизнесе (111 тысяч рублей).
В топ-10 сфер с высокими зарплатными предложениями также вошли отрасли административного персонала и строительства (109 тысяч рублей), а также рабочего персонала (водители, кладовщики, грузчики, маляры и другие) и производства (инженер-электроник, инженер-конструктор, лаборант, метролог и другие) с зарплатами в 100 тысяч рублей.​
