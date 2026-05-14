Средние зарплаты в России могут вырасти в 2026 году на 7,9 процента
00:49 14.05.2026 (обновлено: 11:41 14.05.2026)
Средние зарплаты в России могут вырасти в 2026 году на 7,9 процента

Средние зарплаты в России могут вырасти в 2026 году до 108,3 тысячи рублей

Купюры. Архивное фото
  • Средние зарплаты в России вырастут в 2026 году на 7,9 процента и достигнут 108,3 тысячи рублей. Увеличение средних зарплат продолжится и в последующие годы — в 2027 году они вырастут до 115,4 тысячи, в 2028 году — до 123,3 тысячи рублей.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9 процента, до 108,3 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
В 2025 году средняя зарплата в России впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч и составила 100,4 тысячи рублей. В текущем году ожидается ее рост до 108,3 тысячи рублей.
Увеличение средних зарплат продолжится и в последующие годы — в 2027 году они вырастут до 115,4 тысячи, в 2028 году — до 123,3 тысячи рублей.
