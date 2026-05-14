Средние зарплаты в России могут вырасти в 2026 году на 7,9 процента

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9 процента, до 108,3 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

В 2025 году средняя зарплата в России впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч и составила 100,4 тысячи рублей. В текущем году ожидается ее рост до 108,3 тысячи рублей.