13:04 14.05.2026 (обновлено: 13:08 14.05.2026)
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 150 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО.
  • Они нанесли поражение украинским формированиям в нескольких районах ДНР и Харьковской области.
  • Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Пришиб, Красный Лиман, Татьяновка и Святогорск в Донецкой Народной Республике, Подлиман, Шийковка, Петровка и Дружелюбовка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьКрасный ЛиманМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
