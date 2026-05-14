Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

- Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО.
- Они нанесли поражение украинским формированиям в нескольких районах ДНР и Харьковской области.
- Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Пришиб, Красный Лиман, Татьяновка и Святогорск в Донецкой Народной Республике, Подлиман, Шийковка, Петровка и Дружелюбовка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18