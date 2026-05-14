Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.