Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Пределы и условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, после атаки дронов ВСУ у ее периметра, не нарушены, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены и соблюдаются. Радиационный фон в норме", - сказала Яшина.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.