Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Пределы и условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, после атаки дронов ВСУ у ее периметра, не нарушены, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.