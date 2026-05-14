На ЗАЭС сообщили, что персонал находится на рабочих местах после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Персонал Запорожской АЭС находится на своих рабочих местах после атаки дронов ВСУ.
- Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС после атаки дронов ВСУ находится на своих рабочих местах, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Станция работает в прежнем режиме. Персонал находится на своих рабочих местах", - сказала Яшина.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.