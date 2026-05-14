18:48 14.05.2026
ЗАЭС назвала атаку ВСУ на сотрудников терроризмом

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Пресс-служба ЗАЭС назвала атаку беспилотников ВСУ по сотрудникам терроризмом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ по сотрудникам Запорожской АЭС является терроризмом, говорится в заявлении пресс-службы станции.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.
"Такие атаки - это не что иное, как терроризм", - подчеркнули в пресс-службе.
