ЗАЭС назвала атаку ВСУ на сотрудников терроризмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ по сотрудникам Запорожской АЭС является терроризмом, говорится в заявлении пресс-службы станции.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.
"Такие атаки - это не что иное, как терроризм", - подчеркнули в пресс-службе.