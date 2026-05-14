Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на ЗАЭС носила множественный характер и затрудняла эвакуацию - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 14.05.2026
Атака ВСУ на ЗАЭС носила множественный характер и затрудняла эвакуацию

Атака ВСУ на ЗАЭС носила множественный характер

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС носила множественный характер.
  • В результате атаки были ранены два сотрудника ЗАЭС, которые передвигались на автомобиле в 100 метрах от периметра станции.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ, в результате которой были ранены сотрудники Запорожской АЭС, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
По данным пресс-службы, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по прилегающей к Запорожской АЭС территории в 100 метрах от периметра станции были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле.
"Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших. В настоящее время они доставлены в МСЧ-145, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние уточняется", - сообщается в Telegram-анале станции.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
На ЗАЭС заявили об угрозе жизни и здоровью сотрудников из-за атак ВСУ
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала