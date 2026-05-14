Атака ВСУ на ЗАЭС носила множественный характер и затрудняла эвакуацию

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ, в результате которой были ранены сотрудники Запорожской АЭС, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
По данным пресс-службы, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по прилегающей к Запорожской АЭС территории в 100 метрах от периметра станции были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле.
"Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших. В настоящее время они доставлены в МСЧ-145, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние уточняется", - сообщается в Telegram-анале станции.