Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС заявили об угрозе жизни и здоровью сотрудников из-за атак ВСУ - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 14.05.2026
На ЗАЭС заявили об угрозе жизни и здоровью сотрудников из-за атак ВСУ

На Запорожской АЭС заявили об угрозе жизни и здоровью сотрудников из-за атак ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала.
  • Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Атаки беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба станции.
Ранее сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории.
"Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры. Атомщики не должны становиться целью атак. Безопасность сотрудников и стабильная работа станции должны оставаться безусловным приоритетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
МАГАТЭ оповестили об атаках БПЛА на подстанцию ЗАЭС "Радуга"
7 мая, 21:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала