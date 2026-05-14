На ЗАЭС заявили об угрозе жизни и здоровью сотрудников из-за атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Атаки беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба станции.
Ранее сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории.
"Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры. Атомщики не должны становиться целью атак. Безопасность сотрудников и стабильная работа станции должны оставаться безусловным приоритетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.