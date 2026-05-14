18:22 14.05.2026 (обновлено: 20:38 14.05.2026)
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС, есть пострадавшие

Два сотрудника ЗАЭС пострадали при атаке украинских беспилотников

  • Два сотрудника Запорожской АЭС пострадали при атаке беспилотников ВСУ.
  • Удар пришелся по прилегающей к станции территории.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Два работника Запорожской АЭС пострадали при ударе беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба станции.
"В результате атаки <...> по прилегающей к Запорожской АЭС территории в ста метрах от периметра станции были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что украинские боевики многократно наносили удары, что затрудняло эвакуацию пострадавших.
Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина, дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой к раненым. Она также отметила, что условия безопасной эксплуатации станции не нарушены, радиационный фон в норме, а персонал находится на рабочих местах.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
