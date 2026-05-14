Юрист оценил возможность возвращения актера Назарова в Россию

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Юридических препятствий для возвращения в Россию актера Дмитрия Назарова нет, заявил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов.
"Судя по открытым источникам, юридических препятствий для возвращения Назарова в Россию нет. Не сообщалось о том, что в отношении него было принято решение о розыске или заочном аресте. Назаров также не включен в реестр иноагентов Минюста, хотя этот статус никак не ограничивает гражданина РФ в передвижениях. От гражданства РФ Назаров не отказывался - по крайней мере, об этом не сообщалось", - рассказал собеседник агентства.
В этой связи, по словам Зернова, Назарову не нужно получать чью-либо санкцию для возвращения в РФ.
"Государственная дума не является органом, выдающим разрешения на въезд в РФ. Граждане России вправе беспрепятственно возвращаться в страну, это следует из Конституции", - добавил адвокат.
Московский суд весной 2023 года оштрафовал актера на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии из-за трех роликов на его YouTube-канале. Судом было отмечено, что "содержание высказываний Назарова явно выражает его негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции". В судебном заседании Назаров не присутствовал. Его представитель заявил, что тот свою вину не признал.
Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале "Кухня". В январе 2023 года его и жену уволили из МХТ Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно критиковал проведение СВО, а в 2024 году сделал неоднозначное заявление о теракте в "Крокус сити холле", за что его призвали лишить звания народного артиста.