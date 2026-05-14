Юрист оценил возможность возвращения актера Назарова в Россию

В этой связи, по словам Зернова, Назарову не нужно получать чью-либо санкцию для возвращения в РФ.

"Государственная дума не является органом, выдающим разрешения на въезд в РФ. Граждане России вправе беспрепятственно возвращаться в страну, это следует из Конституции", - добавил адвокат.

Московский суд весной 2023 года оштрафовал актера на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии из-за трех роликов на его YouTube-канале. Судом было отмечено, что "содержание высказываний Назарова явно выражает его негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции". В судебном заседании Назаров не присутствовал. Его представитель заявил, что тот свою вину не признал.