ВЦИОМ рассказал, сколько россиян готовы проголосовать за "Единую Россию"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 31% россиян проголосовали бы за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, сообщил директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Комбинированный квартирный и CATI опрос аналитического центра ВЦИОМ проводился с 4 по 10 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Комбинированный опрос проводился двумя методами - личные формализованные интервью по месту жительства респондента и беседа по телефону. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.