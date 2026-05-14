ВЦИОМ рассказал, сколько россиян готовы проголосовать за "Единую Россию"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 31% россиян проголосовали бы за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, сообщил директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"По результатам первого комбинированного опроса в этом году, мы видим, что в общем-то данные близки к тому, что у нас есть. "Единая Россия" собирает 31,2%, за нее декларирует голосование. Дальше близки позиции КПРФ, ЛДПР и "Новых людей": интервал от 9,1% до 11,9%. "Справедливая Россия" пока находится, по нашим оценкам, на уровне 4,2% от всех опрошенных", - сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Рейтинги политических партий на старте избирательных кампаний", который прошел на площадке Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Как уточняется в презентации АЦ ВЦИОМ, на этой неделе рейтинг партии "Новые люди" составил 9,1%, ЛДПР - 11,6%, а КПРФ - 11,9%.
Комбинированный квартирный и CATI опрос аналитического центра ВЦИОМ проводился с 4 по 10 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Комбинированный опрос проводился двумя методами - личные формализованные интервью по месту жительства респондента и беседа по телефону. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.