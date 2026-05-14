Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Основное напряжение молодые сотрудники испытывают из-за низкой зарплаты (45%), а также из-за выгорания и эмоциональной усталости (44%), следует из результатов исследования, проводимого в рамках доклада аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ и Росмолодежи.

Кроме того, стрессовыми факторами для работающей молодежи стали бюрократия и неэффективность процессов (30%), а также отсутствие премий и дополнительных выплат (30%).

"Наиболее напряженно ощущают себя опрошенные в возрасте 25–29 лет. Именно здесь максимальны показатели выгорания (52%) и бюрократических проблем (42%). В этом возрасте начинается активное построение карьеры, и молодые люди, "выходя в жизнь", сталкиваются с набором новых для себя проблем и обстоятельств, что обостряет восприятие проблем", - говорится в исследовании.

По итогам исследования, молодые люди при устройстве на свою первую постоянную работу ожидали от нее высокого уровня зарплаты (51%), дружелюбного коллектива и комфортной атмосферы (50%), стабильной занятости и гарантии трудоустройства (49%), разумной рабочей нагрузки без переработок (49%), безопасных и комфортных условий труда (46%), а также возможности работать над интересными и сложными проектами (36%).

Согласно докладу АЦ ВЦИОМ и Росмолодежи, молодые сотрудники в случае, если на рабочем месте их многое не устраивает, готовы увольняться и искать новую работу. Из результатов исследования следует, что на уровне общей российской корпоративной культуры работодатели пока не слишком активно помогают молодым сотрудниками преодолевать трудности.

"Только каждый пятый работающий россиянин отметил, что в его компании существуют практики работы с молодежью (в компаниях с численностью свыше 500 человек так ответил каждый третий)... Эти данные также показывают: пока в России нет культуры работы и развития молодых людей в контуре компании, а разрозненные практики не объединены в системную линию, поэтому неэффективны в разрезе основных проблем. Выходом может стать массовое внедрение корпоративной молодежной политики – комплекса системных мер, направленных на привлечение, удержание, профессиональное развитие молодых сотрудников", - говорится в докладе, где приводится исследование АЦ ВЦИОМ.

Согласно докладу, миссия корпоративной молодежной политики заключается в привлечении и удержании молодых кадров, в развитии молодежи внутри компании, а также в развитии будущего компании. В перечень задач корпоративной молодежной политики вошли создание репутации в молодежных кругах, адаптация молодых сотрудников, борьба с потерей интереса и ранним выгоранием, развитие талантов внутри компании, формирование социальных лифтов для молодых работников, преодоление межпоколенческих конфликтов и поддержка взросления сотрудников.

"Внедрение корпоративной молодежной политики - это не просто одно из направлений деятельности кадровых служб, это стратегически важная задача, которая связана с развитием бизнеса, кадровым обеспечением, инновационным и технологическим потенциалом. Последние годы молодежная политика приобретает особое значение для компаний в контексте последствий демографического спада, для повышения конкурентоспособности на рынке труда, модернизации общества и технологий в целом", - приводятся в докладе слова главы кадрового департамента аналитического центра ВЦИОМ Юлии Константиновой.