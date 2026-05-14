На ЗАЭС зафиксировали не менее трех ударов дронов ВСУ по сотрудникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Зафиксировано не менее трех ударов дронов ВСУ в районе, где находился автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук.
"Мы зафиксировали по меньшей мере три целенаправленных прилета в зону, где находился автомобиль. Один из них пришелся непосредственно в кабину автомобиля, два - непосредственно в близости от места событий", - сказал Черничук.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.