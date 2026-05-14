ВСУ совершили попытку атаки на школу в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. ВСУ совершили попытку атаки дроном на школу в Васильевке Запорожской области, детонации беспилотника не произошло, работают оперативные службы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Противник совершил очередную попытку атаки на школу в городе Васильевке. Мы имеем дело с террористами, для которых не существует никаких правил и запретов", - написал он в канале в "Макс".
Губернатор разместил фото, на котором отчётливо виден БПЛА, который находится на стене у окна здания, детонации не произошло. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор.
