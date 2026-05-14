Боевики ВСУ продают оружие преступным группировкам в Харьковской области

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Масштабная незаконная торговля оружием и боеприпасами продолжается в Харьковской области, украинские военные сбывают их преступным группировкам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинские националисты ежедневно вывозят в областной центр десятки, а иногда и сотни единиц стрелкового оружия, передавая их на реализацию преступным группировкам", - рассказал собеседник агентства.