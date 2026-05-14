ВСУ атаковали Энергодар дронами

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами, один из них упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
ВСУ возобновили атаки на город 12 мая, под ударом вражеских дронов многоквартирные дома и автозаправки, сообщал ранее Пухов.
"Ситуация неспокойная, напряженная, продолжается налет дронов. Сегодня был дважды атакован КПП на въезде в город, а прямо сейчас дрон потерял управление, упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков города", - сказал РИА Новости Пухов.