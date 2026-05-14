ВСУ атаковали Энергодар дронами - РИА Новости, 14.05.2026
12:54 14.05.2026
ВСУ атаковали Энергодар дронами

Пухов: ВСУ атаковали Энергодар дронами, один из них сдетонировал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 14.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами, сообщил Максим Пухов.
  • Один из дронов упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами, один из них упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
ВСУ возобновили атаки на город 12 мая, под ударом вражеских дронов многоквартирные дома и автозаправки, сообщал ранее Пухов.
"Ситуация неспокойная, напряженная, продолжается налет дронов. Сегодня был дважды атакован КПП на въезде в город, а прямо сейчас дрон потерял управление, упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков города", - сказал РИА Новости Пухов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
