Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Нью-Дели на полях заседания глав МИД БРИКС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.