Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана в Нью-Дели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
- Встреча проходит в Нью-Дели на полях заседания глав МИД БРИКС.
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу в Нью-Дели на полях заседания глав МИД БРИКС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Переговоры глав МИД России и Ирана в Дели", - написала Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав также фотографию со встречи.
Иран не отпустит Трампа
Вчера, 08:00