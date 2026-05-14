КХЛ назвала претендентов на приз лучшему вратарю - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
12:42 14.05.2026 (обновлено: 12:44 14.05.2026)
КХЛ назвала претендентов на приз лучшему вратарю

Вязовой, Исаев и Серебряков номинированы на приз лучшему вратарю сезона в КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Никита Серебряков
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Семен Вязовой из "Салавата Юлаева", Даниил Исаев из ярославского "Локомотива" и Никита Серебряков из омского "Авангарда" номинированы на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия сезона 28 мая.
Вязовому 23 года. В регулярном чемпионате он провел 53 матча, отразив 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,13. 26-летний Исаев провел 56 встреч, в которых отразил 92,7% бросков при коэффициенте надежности 1,89. Серебряков, которому 30 лет, провел 54 матча, показав 93,1% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,14.
ХоккейСпортДаниил ИсаевНикита СеребряковКХЛ 2025-2026Локомотив (Ярославль)Авангард
 
