КХЛ назвала претендентов на приз лучшему вратарю

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Семен Вязовой из "Салавата Юлаева", Даниил Исаев из ярославского "Локомотива" и Никита Серебряков из омского "Авангарда" номинированы на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).